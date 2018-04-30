Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
268 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
30.04.2018  12:24

Екс-нападник збірної України, який переборов рак, зробив важливу заяву щодо свого здоров'я

 Василь Бобровников

Екс-нападник збірної України та київського Сокола, багаторазовий чемпіон України Василь Бобровников зробив важливу заяву щодо свого здоров'я.

Хокеїст, у якого у минулому році виявили рак  шлунку, розповів, що результати аналізів дають серйозний привід для оптимізму та розуміння, що підступну хворобу подолано. 

Хочу поділитися маленькою радістю. У п'ятницю отримав результати Пет КТ обстеження (на сьогоднішній день, начебто, найточніша методика виявлення онкології) - у мене все чисто! Перетрусило перед отриманням результатів дуже пристойно. Турбувала слабкість і втрата ваги. Але, Слава Богу, пронесло!", - написав 46-річний Бобровников на своїй сторінці у Facebook.

"Є деякі неприємності, як от тромбоемболія правої легені, неповне його розкриття, некоректне положення нового шлунку і так далі...Але з такою фігньою живуть довго і щасливо! І головна мета на перші півроку досягнута! Невелика порада усім (а особливо товаришам хокеїстам, які звикли, що боляче - це коли нога навпіл зламалася). Витратьте небагато часу і грошей, хоча б раз на рік-два перевіряйте свій організм! Завжди краще вчасно виявити і знищити якусь погань, ніж потім з нею довго і болісно боротися! Вчіться на помилках інших, моїх, наприклад", - додав екс-капітан синьо-жовтих, який провів найбільше матчів за українську команду. 





Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
13:39
Теніс. Надаль залишається першим, падіння українців продовжується: опубліковано новий рейтинг АТР
13:14
Футбол. У Ворсклі зізналися, чи була стимуляція команди з боку Шахтаря на гру з Динамо
12:59
Футбол. Названо найкращого гравця 29-го туру першості Прем'єр-ліги
12:49
Футбол. Краще б вони так проти Шахтаря грали: Гармаш жорстко висловився щодо матчу з Ворсклою
12:24
Хокей. Екс-нападник збірної України, який переборов рак, зробив важливу заяву щодо свого здоров'я
12:24
Футбол. Екс-нападник збірної України, який переборов рак, зробив важливу заяву щодо свого здоров'я
11:59
Футбол. Сачко про боротьбу із Зорею за бронзу УПЛ: Шанси є в усіх, попереду ще три гри
11:48
Футбол. Стало відомо, які українські клуби вже точно зіграють у єврокубках
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!