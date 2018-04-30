Екс-нападник збірної України, який переборов рак, зробив важливу заяву щодо свого здоров'я

Василь Бобровников

Екс-нападник збірної України та київського Сокола, багаторазовий чемпіон України Василь Бобровников зробив важливу заяву щодо свого здоров'я.

Хокеїст, у якого у минулому році виявили рак шлунку, розповів, що результати аналізів дають серйозний привід для оптимізму та розуміння, що підступну хворобу подолано.

Хочу поділитися маленькою радістю. У п'ятницю отримав результати Пет КТ обстеження (на сьогоднішній день, начебто, найточніша методика виявлення онкології) - у мене все чисто! Перетрусило перед отриманням результатів дуже пристойно. Турбувала слабкість і втрата ваги. Але, Слава Богу, пронесло!", - написав 46-річний Бобровников на своїй сторінці у Facebook.

"Є деякі неприємності, як от тромбоемболія правої легені, неповне його розкриття, некоректне положення нового шлунку і так далі...Але з такою фігньою живуть довго і щасливо! І головна мета на перші півроку досягнута! Невелика порада усім (а особливо товаришам хокеїстам, які звикли, що боляче - це коли нога навпіл зламалася). Витратьте небагато часу і грошей, хоча б раз на рік-два перевіряйте свій організм! Завжди краще вчасно виявити і знищити якусь погань, ніж потім з нею довго і болісно боротися! Вчіться на помилках інших, моїх, наприклад", - додав екс-капітан синьо-жовтих, який провів найбільше матчів за українську команду.