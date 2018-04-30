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30.04.2018  12:49

Краще б вони так проти Шахтаря грали: Гармаш жорстко висловився щодо матчу з Ворсклою

 Динамо здобуло важку перемогу над Ворсклою

Ворскла у матчі 29-го туру проти Динамо (0:1) грала з подвійним настроєм, тому перемогти таку команду було дуже приємно.

Таку заяву зробив хавбек киян Денис Гармаш. 

"Тут справді завжди дуже складно грати. Ніби вони грають з подвійним настроєм і емоціями - краще б вони так з Шахтарем грали, а то в матчах з гірниками у них не зовсім ті емоції. Очевидно, ми особливий подразник, що на нас налаштовуються по-іншому. Тому подвійно приємно вигравати", - цитує Гармаша прес-служба Динамо.

Зазначимо, що Ворскла програла Шахтарю 2:4 на виїзді у рамках 28-го туру.

Нагадаємо, що Динамо перемогло Ворсклу завдяки голу Дьємерсі Мбокані на 63-й хвилині.

Раніше перемогу над Ворсклою прокоментував Олександр Хацкевич.





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