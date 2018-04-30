Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
550 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 12:49
Краще б вони так проти Шахтаря грали: Гармаш жорстко висловився щодо матчу з Ворсклою
|Динамо здобуло важку перемогу над Ворсклою
Ворскла у матчі 29-го туру проти Динамо (0:1) грала з подвійним настроєм, тому перемогти таку команду було дуже приємно.
Таку заяву зробив хавбек киян Денис Гармаш.
"Тут справді завжди дуже складно грати. Ніби вони грають з подвійним настроєм і емоціями - краще б вони так з Шахтарем грали, а то в матчах з гірниками у них не зовсім ті емоції. Очевидно, ми особливий подразник, що на нас налаштовуються по-іншому. Тому подвійно приємно вигравати", - цитує Гармаша прес-служба Динамо.
Зазначимо, що Ворскла програла Шахтарю 2:4 на виїзді у рамках 28-го туру.
Нагадаємо, що Динамо перемогло Ворсклу завдяки голу Дьємерсі Мбокані на 63-й хвилині.
Раніше перемогу над Ворсклою прокоментував Олександр Хацкевич.
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