У Ворсклі зізналися, чи була стимуляція команди з боку Шахтаря на гру з Динамо
Гравці Ворскли зажди отримують підвищені преміальні у разі успіху у поєдинках з лідерами - Динамо та Шахтарем.
Про це після матчу проти Динамо у рамках 29-го туру УПЛ (0:1) заявив головний тренер полтавців Василь Сачко.
"На кожну гру першості керівники клубу називають суму преміальних і на поєдинки проти Динамо та Шахтаря вони завжди трохи вищі, аніж на зустрічі з іншими суперниками. Щодо преміювання третьою стороною, не можу нічого сказати, адже відповідаю лише за своїх футболістів та тренувальний процес", - відповів Сачко на питання журналістів.
Нагадаємо, раніше щодо дій футболістів Ворскли у матчах проти Шахтаря та Динамо жорстко висловився хавбек киян Денис Гармаш.
Також керманич біло-синії Олександр Хацкевич назвав перемогу над Ворсклою важкою.
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