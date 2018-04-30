У Ворсклі зізналися, чи була стимуляція команди з боку Шахтаря на гру з Динамо

Гравці Ворскли зажди отримують підвищені преміальні у разі успіху у поєдинках з лідерами - Динамо та Шахтарем.

Про це після матчу проти Динамо у рамках 29-го туру УПЛ (0:1) заявив головний тренер полтавців Василь Сачко.

"На кожну гру першості керівники клубу називають суму преміальних і на поєдинки проти Динамо та Шахтаря вони завжди трохи вищі, аніж на зустрічі з іншими суперниками. Щодо преміювання третьою стороною, не можу нічого сказати, адже відповідаю лише за своїх футболістів та тренувальний процес", - відповів Сачко на питання журналістів.

Нагадаємо, раніше щодо дій футболістів Ворскли у матчах проти Шахтаря та Динамо жорстко висловився хавбек киян Денис Гармаш.

Також керманич біло-синії Олександр Хацкевич назвав перемогу над Ворсклою важкою.