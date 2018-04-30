Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
324 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 13:58
Леоненко: У матчі Ворскла - Динамо команди чекали, хто більше помилятиметься
Гра 29 туру УПЛ між Ворсклою та Динамо (0:1) стала дуже сумною для глядачів.
Так вважає експерт програти Великий футбол Віктор Леоненко.
"Перший тайм був сумний. Грали дві команди, які посідають друге і третє місце. Було таке відчуття, що вони чекали, хто більше помилиться. Як може подобатися такий футбол, коли гра йде без воріт?" - питає екс-гравець Динамо.
"І Динамо, і Ворскла думають про єврокубки, але глядачам навряд чи буде цікаво дивитися на відсутність моментів. Хочеться, нарешті, побачити справжній атакувальний футбол, а не боротьбу. Я вважаю, вдома команда повинна ризикувати, чого Ворскла не робила взагалі", - сказав Леоненко.
Нагадаємо, що у Ворсклі зізналися, чи була стимуляція команди з боку Шахтаря на гру з Динамо.
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