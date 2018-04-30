Леоненко: У матчі Ворскла - Динамо команди чекали, хто більше помилятиметься

Гра 29 туру УПЛ між Ворсклою та Динамо (0:1) стала дуже сумною для глядачів.

Так вважає експерт програти Великий футбол Віктор Леоненко.

"Перший тайм був сумний. Грали дві команди, які посідають друге і третє місце. Було таке відчуття, що вони чекали, хто більше помилиться. Як може подобатися такий футбол, коли гра йде без воріт?" - питає екс-гравець Динамо.

"І Динамо, і Ворскла думають про єврокубки, але глядачам навряд чи буде цікаво дивитися на відсутність моментів. Хочеться, нарешті, побачити справжній атакувальний футбол, а не боротьбу. Я вважаю, вдома команда повинна ризикувати, чого Ворскла не робила взагалі", - сказав Леоненко.

Нагадаємо, що у Ворсклі зізналися, чи була стимуляція команди з боку Шахтаря на гру з Динамо.