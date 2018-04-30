Роналду зробив пропозицію своїй дівчині? ФОТО

Родрігес і Роналду

Зірка Реала Кріштіану Роналду наважився покликати заміж свою дівчину Джорджину Родрігес.

Із таким натяком вона виклала фото свого безіменного пальця з обручкою в інстаграм.

"Поруч із коханою людиною", - підписала світлину 24-річна модель.

Раніше повідомлялося, що весілля Роналду і Родрігес відбудеться влітку після чемпіонату світу.