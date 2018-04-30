Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
366 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 14:15
Роналду зробив пропозицію своїй дівчині? ФОТО
|Родрігес і Роналду
Зірка Реала Кріштіану Роналду наважився покликати заміж свою дівчину Джорджину Родрігес.
Із таким натяком вона виклала фото свого безіменного пальця з обручкою в інстаграм.
"Поруч із коханою людиною", - підписала світлину 24-річна модель.
Раніше повідомлялося, що весілля Роналду і Родрігес відбудеться влітку після чемпіонату світу.
|Фото з інстаграму Родрігес
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