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30.04.2018  14:37

Фонсеку сватають у черговий європейський топ-клуб

Паулу Фонсека

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека влітку може очолити португальську Бенфіку.

Керівництво клубу незадоволене результатами і роздумує над заміною тренера. До списку можливих претендентів на пост головного тренера орлів входить наставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека, повідомляє Noticiasaominuto.com.

Разом із Фонсекою керівництво орлів розглядають кандидатуру колишнього тренера Вотфорда Марко Сілву.

Наразі Бенфіка посідає другу позицію в чемпіонаті Португалії після 32 турів та відстає від лідера Порту на 5 очок. В останньому турі лісабонський клуб сенсаційно поступився Тонделі з рахунком (2:3), пише Футбол 24.

Зазначимо, що сам Фонсека є португальцем.

Раніше Фонсека розповів, чому досі не продовжив контракт із Шахтарем.

Також стало відомо, чому Фонсека відмовив Евертону.





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