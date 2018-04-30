Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
294 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 14:37
Фонсеку сватають у черговий європейський топ-клуб
|Паулу Фонсека
Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека влітку може очолити португальську Бенфіку.
Керівництво клубу незадоволене результатами і роздумує над заміною тренера. До списку можливих претендентів на пост головного тренера орлів входить наставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека, повідомляє Noticiasaominuto.com.
Разом із Фонсекою керівництво орлів розглядають кандидатуру колишнього тренера Вотфорда Марко Сілву.
Наразі Бенфіка посідає другу позицію в чемпіонаті Португалії після 32 турів та відстає від лідера Порту на 5 очок. В останньому турі лісабонський клуб сенсаційно поступився Тонделі з рахунком (2:3), пише Футбол 24.
Зазначимо, що сам Фонсека є португальцем.
Раніше Фонсека розповів, чому досі не продовжив контракт із Шахтарем.
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