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30.04.2018  18:20

Гвардіола розповів, яке рішеня в його тренерській кар'єрі було найважчим

Джо Харт і Пеп Гвардіола

Наставнику Манчестер Сіті Хочепу Гвардіолі було неабияк важко відпустити воротаря містян Джо Харта.

Про це повідомляє Evening Standard.

"Вважаю, що це рішення було найважчим серед усіх, які я коли-небудь обирав у своїй тренерській кар'єрі. Харт - справжній професіонал, і коли ми разом працювали, у мене ніколи не було сумнівів щодо нього", - зізнався тренер.

"Я не знаю що буде далі. Вважаю, Вест Гем вступить з нами в переговори. Він поки ще наш футболіст, і якщо він не залишиться в стані молотобійців, то я ще не знаю, як ми вирішимо це питання", - цитує Гвардіолу ua-football.

Нагадаємо, 31-річний Джо Харт покинув Ман Сіті влітку 2016 року. Останні два сезони голкіпер виступає на правах оренди. Спочатку - за Торіно (2016/17), а з поточного сезону - за Вест Гем

Раніше повідомлялося, що Гвардіола заборонив своєму голкіперу бити пенальті.





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