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30.04.2018  14:55

Тренер Ворскли: Мені теж цікаво, чому Зоря пробила 11 пенальті, а ми - всього один

Василь Сачко

Головний тренер полтавської Ворскли Василь Сачко дивується кардинально протилежній статистиці пробиття пенальті між його командою та Зорею.

Про це повідомляє Террикон.

"Мені теж цікаво, чому Зоря 11 разів пробивала пенальті, а ми - всього один. Може, ми в чомусь не допрацювали, може наші нападники не так агресивно діють", - роздумує керманич полтавців.

"Навіть у нашому останньому матчі з Динамо був спірний епізод з порушенням на Чижові. Не хочу коментувати, але цей епізод міг вплинути на результат зустрічі. Це був пенальті, проте зараз мені важко судити через емоції", - пояснив Сачко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ворскла та Зоря вже забезпечили собі участь у Лізі Європи в наступному сезоні.

Також раніше Сачко відверто висловився про поразку від Динамо.





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