Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
136 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 15:14
Четверо гравців Шахтаря готуються за індивідуальною програмою перед матчем з Зорею
|Дентіньо / ФК Шахтар
Донецький Шахтар може вийти на гру 30 туру УПЛ проти Зорі з кадровими втратами.
Про це повідомляє офіційний сайт гірників.
Дентіньо, В'ячеслав Танковський, Дмитро Гречишкін і Олександр Зубков займалися за індивідуальною програмою. Богдан Бутко приєднався до загальної групи.
Матч Шахтар - Зоря відбудеться 5 травня о 19:30.
Нагадаємо, що головного тренера гірників Паулу Фонсеку сватають у черговий європейський топ-клуб.
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій