Четверо гравців Шахтаря готуються за індивідуальною програмою перед матчем з Зорею

Дентіньо / ФК Шахтар

Донецький Шахтар може вийти на гру 30 туру УПЛ проти Зорі з кадровими втратами.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

Дентіньо, В'ячеслав Танковський, Дмитро Гречишкін і Олександр Зубков займалися за індивідуальною програмою. Богдан Бутко приєднався до загальної групи.

Матч Шахтар - Зоря відбудеться 5 травня о 19:30.

Нагадаємо, що головного тренера гірників Паулу Фонсеку сватають у черговий європейський топ-клуб.