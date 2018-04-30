Гравець Вітесса показав арбітру жовту картку за симуляцію. ВІДЕО

У матчі 33-го туру чемпіонату Нідерландів Вітесс - Твенте хавбек господарів Навароне Фоор зіткнувся з арбітром зустрічі Йохемом Кайфейсом.

Суддя впав на поле, зачепившись за ноги футболіста. Фоор не розгубився і дістав із кишені рефері жовту картку, яку йому ж і показав.

Кайфейс із гумором сприйняв цей епізод, а Вітесс у підсумку виграв 5:0.

Нагадаємо, що керманича Атлетико можуть покарати за лайку на адресу арбітру.