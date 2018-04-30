Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
275 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 15:38
Гравець Вітесса показав арбітру жовту картку за симуляцію. ВІДЕО
У матчі 33-го туру чемпіонату Нідерландів Вітесс - Твенте хавбек господарів Навароне Фоор зіткнувся з арбітром зустрічі Йохемом Кайфейсом.
Суддя впав на поле, зачепившись за ноги футболіста. Фоор не розгубився і дістав із кишені рефері жовту картку, яку йому ж і показав.
Кайфейс із гумором сприйняв цей епізод, а Вітесс у підсумку виграв 5:0.
Нагадаємо, що керманича Атлетико можуть покарати за лайку на адресу арбітру.
😂 | Scheidsrechter Kamphuis gaat overdreven naar de grond.— FOX Sports (@FOXSportsnl) 29 апреля 2018 г.
"Daar staat maar één straf op."#vittwe https://t.co/U1cpn3IbH8 pic.twitter.com/ZuF6modKO8
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