Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
88 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 15:54
Вернидуб розповів, чи працює Зоря з суддями
|Юрій Вернидуб
Луганська Зоря не веде ніякої роботи з арбітрами.
У цьому переконує головний тренер команди Юрій Вернидуб.
"Я не пам'ятаю жодного одинадцятиметрового, який був би не заслуженим. Тому, якщо є одинадцять метрів, чому їх не бити або чому їх не призначати? Немає одинадцять метрів - не призначають, є - призначайте. Те, що ми багато не забивали, це так, тенденцію пам'ятаю, три поспіль пенальті не забивали", - сказав керманич Зорі.
"Ви натякаєте на те, що Зоря працює з суддями? Я точно можу сказати, що ні. Тому що немає таких умов. Немає навіть можливості. Це я точно можу сказати", - запевнив Вернидуб в ефірі Футбол 1.
Нагадаємо, що тренер Ворскли Сачко не розуміє, чому Зоря б'є так багато пенальті в цьому сезоні.
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