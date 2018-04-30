Вернидуб розповів, чи працює Зоря з суддями

Юрій Вернидуб

Луганська Зоря не веде ніякої роботи з арбітрами.

У цьому переконує головний тренер команди Юрій Вернидуб.

"Я не пам'ятаю жодного одинадцятиметрового, який був би не заслуженим. Тому, якщо є одинадцять метрів, чому їх не бити або чому їх не призначати? Немає одинадцять метрів - не призначають, є - призначайте. Те, що ми багато не забивали, це так, тенденцію пам'ятаю, три поспіль пенальті не забивали", - сказав керманич Зорі.

"Ви натякаєте на те, що Зоря працює з суддями? Я точно можу сказати, що ні. Тому що немає таких умов. Немає навіть можливості. Це я точно можу сказати", - запевнив Вернидуб в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що тренер Ворскли Сачко не розуміє, чому Зоря б'є так багато пенальті в цьому сезоні.