Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
345 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
30.04.2018  16:11

Стомільйонний гравець Барселони піде в оренду з наступного сезону

Усман Дембеле

Іспанська Барселона планує влітку віддати Усмана Дембеле в оренду.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Відзначається, що тренерський штаб клубу не зможе надати 20-річному футболісту регулярну ігрову практику в наступному сезоні. Особливо, зважаючи на те, що склад синьо-гранатових у сезоні 2018/19 найімовірніше посилить форвард Атлетико Антуан Грізманн.

У Барселоні високо оцінюють талант Дембеле, тому, щоб футболіст прогресував, наступний сезон він може почати в новій команді, де зможе постійно грати.

У поточному сезоні Дембеле провів за каталонський клуб 23 матчі, забивши 2 голи і віддавши 8 асистів, пише ua-football.

Нагадаємо, що Дембеле перейшо до Барселони з Боруссії Д більш ніж за 100 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Барса винайняла персонального кухаря для Дембеле.





Читай також
Дембеле забив перший гол за Барселону. ВІДЕО
Шикарний прохід Мессі та гол Дембеле в ворота Челсі. ВІДЕО
Барселона найняла персонального кухаря для Дембеле
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
16:52
Футбол. Португальске ЗМІ встановило, скільки коштує обручка, яку Роналду подарував своїй нареченій
16:32
Футбол. Наставник Чорноморця - найкращий тренер 29 туру УПЛ
16:11
Футбол. Стомільйонний гравець Барселони піде в оренду з наступного сезону
15:54
Футбол. Вернидуб розповів, чи працює Зоря з суддями
15:38
Футбол. Гравець Вітесса показав арбітру жовту картку за симуляцію. ВІДЕО
15:14
Футбол. Четверо гравців Шахтаря готуються за індивідуальною програмою перед матчем з Зорею
14:55
Футбол. Тренер Ворскли: Мені теж цікаво, чому Зоря пробила 11 пенальті, а ми - всього один
14:37
Футбол. Фонсеку сватають у черговий європейський топ-клуб
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!