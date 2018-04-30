Стомільйонний гравець Барселони піде в оренду з наступного сезону
|Усман Дембеле
Іспанська Барселона планує влітку віддати Усмана Дембеле в оренду.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Відзначається, що тренерський штаб клубу не зможе надати 20-річному футболісту регулярну ігрову практику в наступному сезоні. Особливо, зважаючи на те, що склад синьо-гранатових у сезоні 2018/19 найімовірніше посилить форвард Атлетико Антуан Грізманн.
У Барселоні високо оцінюють талант Дембеле, тому, щоб футболіст прогресував, наступний сезон він може почати в новій команді, де зможе постійно грати.
У поточному сезоні Дембеле провів за каталонський клуб 23 матчі, забивши 2 голи і віддавши 8 асистів, пише ua-football.
Нагадаємо, що Дембеле перейшо до Барселони з Боруссії Д більш ніж за 100 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Барса винайняла персонального кухаря для Дембеле.
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