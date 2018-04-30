Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
98 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 17:55
Чигринський: Ніч вийшла весела, потім цілий день відсипався
|Дмитро Чигринський
Грецький АЕК став чемпіоном країни вперше за 24 роки.
Про це нагадав захисник команди Дмитро Чигринський.
"Відсвяткували непогано. Ніч вийшла весела, потім цілий день відсипався. Клуб, уболівальники чекали цього золота 24 роки, тому емоції були - словами не передати. Круто. Повний стадіон - майже 70 000 народу", - цитує українця Команда №1.
Нагадаємо, що Чигринський міг перейти у французький клуб.
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