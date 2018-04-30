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30.04.2018  16:32

Наставник Чорноморця - найкращий тренер 29 туру УПЛ

Костянтин Фролов

Головний тренер одеського Чорноморця Костянтин Фролов став найкращим фахівцем у 29 турі чемпіонату України.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Нагадаємо, що в останньому турі Прем'єр-ліги Чорноморець переміг Сталь (1:2).

Раніше УПЛ назвала найкращого гравця 29 туру.





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