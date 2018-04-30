Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
94 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 16:32
Наставник Чорноморця - найкращий тренер 29 туру УПЛ
|Костянтин Фролов
Головний тренер одеського Чорноморця Костянтин Фролов став найкращим фахівцем у 29 турі чемпіонату України.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Нагадаємо, що в останньому турі Прем'єр-ліги Чорноморець переміг Сталь (1:2).
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