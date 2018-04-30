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30.04.2018  17:39

Для нас це всього лише гроші: Гвардіола збирається витратити рекордну в історії футболу суму на трансфери

Хосеп Гвардіола

Манчестер Сіті може витратити влітку мільярд фунтів на підсилення складу.

Так пожартував наставник команди Хосеп Гвардіола.

"Не переживайте, для нашого клубу це всього лише гроші. Збираємося витратити дуже багато, в тому числі в наступному сезоні. Може, мільярд фунтів або близько того", - з посмішкою заявив Гвардіола.

Потім іспанець вже серйозно пояснив, скільки новачків йому потрібні.

"Нам потрібно дещо, кілька штрихів. Може, один-два гравці. Але не більше того", - цитує тренера Трибуна.

Нагадаємо, що Гвардіола натякнув, що не розраховує на Зінченка в наступному сезоні.





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