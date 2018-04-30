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30.04.2018  16:52

Португальске ЗМІ встановило, скільки коштує обручка, яку Роналду подарував своїй нареченій

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду

Зірка Реала Кріштіану Роналду подарував обручку своїй дівчині Джорджині Родрігес відомого бренду Cartier.

Видання Correio de Manhá встановило, що вартість Cartier 1895 з діамантом 4,99 карата і декількома алмазами коштує 700 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що весілля Роналду і Родрігес відбудеться влітку після чемпіонату світу.





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