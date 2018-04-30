Усі хочуть Салаха: футболіст спричинив конфлікт через неузгоджене використання свого зображення
|Мохамед Салах і Vodafone Egypt
Федерація футболу Єгипта розмістила зображення гравця Ліверпуля Мохамеда Салаха на літаку національної збірної.
Це не сподобалося футболісту і він спричинив конфлікт.
Заковика полягає в тому, що літак надано збірній її спонсором, мобільним оператором WE. У той же час у Салаха є особистий контракт з конкурентом - компанією Vodafone.
"Вибачте, але це серйозний проступок. Я думав, що вирішення цієї ситуації буде більш цивілізованим", - написав Салах в своєму Twitter.
Як зазначає агент футболіста Рамі Аббас, футбольна федерація Єгипту не виходить з гравцем на зв'язок з приводу циєї ситуації і не робить спроб її вирішити. У конфлікт втрутився міністр спорту Єгипту Халед Абдель, який пообіцяв знайти вихід з даної ситуації, пише footboom.
Нагадаємо, що Ліверпуль готовий вдвічі покращити умови Салаху.
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