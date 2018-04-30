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30.04.2018  18:41

Динамо цікавиться захисником американського клубу

Ангел Перес

Київське Динамо виявляє інтерес до захисника Маямі Ангела Переса.

Про це повідомляє офіційний сайт напівпрофесійного клубу США.

20-річний Ангел Перес є вихованцем академії киян, після закінчення якої поїхав грати до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що Динамо зробило перші спроби викупити Бойка у Бешикташа.





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