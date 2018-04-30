Рамос: Чемпіонського коридору для Барселони не буде. Крапка

Серхіо Рамос

Мадридський Реал не влаштовуватиме чемпіонський коридор для Барселони.

Про це повідомив капітан вершкових Серхіо Рамос, пише Marca.

"Барселона, завоювавши два титули, провела чудовий сезон. Перемога в Кубку Іспанії є почесною, а в Ла Лізі – ще більше. Але перемога в Лізі чемпіонів є більш цінною. Можливо, навіть більше, ніж ці 2 титули разом узяті", - припускає іспанець.

"Цей сезон може стати чудовим і для них, і для нас. Слова Зідана обговоренню не підлягають. Занадто багато шуму навколо. Барселона завоювала титул, якого прагнула. Чемпіонського ж коридору не буде. Крапка", - цитує Рамоса Футбол 24.

Нагадаємо, що Рамос зіграв 150-й матч за збірну Іспанії.