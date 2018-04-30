Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
267 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 18:57
Рамос: Чемпіонського коридору для Барселони не буде. Крапка
|Серхіо Рамос
Мадридський Реал не влаштовуватиме чемпіонський коридор для Барселони.
Про це повідомив капітан вершкових Серхіо Рамос, пише Marca.
"Барселона, завоювавши два титули, провела чудовий сезон. Перемога в Кубку Іспанії є почесною, а в Ла Лізі – ще більше. Але перемога в Лізі чемпіонів є більш цінною. Можливо, навіть більше, ніж ці 2 титули разом узяті", - припускає іспанець.
"Цей сезон може стати чудовим і для них, і для нас. Слова Зідана обговоренню не підлягають. Занадто багато шуму навколо. Барселона завоювала титул, якого прагнула. Чемпіонського ж коридору не буде. Крапка", - цитує Рамоса Футбол 24.
Нагадаємо, що Рамос зіграв 150-й матч за збірну Іспанії.
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