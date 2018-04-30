Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
690 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 19:34
Десна запросила до Чернігова зіркового екс-форварда Барселони
|Христо Стоїчков
Чернігівська Десна запросила в гості відомого в минулому форварда Барселони і володаря "Золотого м'яча-1994" Христо Стоїчкова.
Зустріч чотириразового чемпіона Іспанії з уболівальниками відбудеться 8-го травня, о 16:00 в приміщенні культурно-ділового центру "Світогляд", пише Matchday.
Раніше повідомлялося, що Десна виграла у Жемчужини в матчі 25-го туру Першої ліги.
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