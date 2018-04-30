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30.04.2018  19:34

Десна запросила до Чернігова зіркового екс-форварда Барселони

Христо Стоїчков

Чернігівська Десна запросила в гості відомого в минулому форварда Барселони і володаря "Золотого м'яча-1994" Христо Стоїчкова.

Зустріч чотириразового чемпіона Іспанії з уболівальниками відбудеться 8-го травня, о 16:00 в приміщенні культурно-ділового центру "Світогляд", пише Matchday.

Раніше повідомлялося, що Десна виграла у Жемчужини в матчі 25-го туру Першої ліги.





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