Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
283 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 19:51
Комітет арбітрів ФФУ дав свою оцінку вилученню Адамюка
|Володимир Адамюк / Футбол 24
Комітет арбітрів ФФУ виніс власну оцінку епізоду з вилученням захисника Вереса Володимира Адамюка в матчі з Зорею.
За висновком Комітету, це був зрив небезпечної атаки і захисник рівненців заслуговував вилучення, пише сайт організації.
Адамюк зіграв безпосередньо в ноги, не розрізняючи при цьому ані ніг, ані м'яча.
Як відомо, раніше в ФФУ заявили, що Верес забив Зорі згідно з правилами.
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