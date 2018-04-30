Комітет арбітрів ФФУ дав свою оцінку вилученню Адамюка

Володимир Адамюк / Футбол 24

Комітет арбітрів ФФУ виніс власну оцінку епізоду з вилученням захисника Вереса Володимира Адамюка в матчі з Зорею.

За висновком Комітету, це був зрив небезпечної атаки і захисник рівненців заслуговував вилучення, пише сайт організації.

Адамюк зіграв безпосередньо в ноги, не розрізняючи при цьому ані ніг, ані м'яча.

Як відомо, раніше в ФФУ заявили, що Верес забив Зорі згідно з правилами.