Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
126 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 20:05
Ліверпуль продовжив контракт з одним із лідерів
|Юрген Клопп і Роберто Фірміно
Ліверпуль оголосив про продовження угоди з бразильським півзахисником команди Роберто Фірміно.
Як повідомляє офіційний сайт "червоних", новий контракт 26-річного футболіста розрахований на п'ять років.
За інформацією британських ЗМІ, за умовами нового договору футболіст зароблятиме 205 тисяч євро на тиждень.
Раніше була інформація, що Фірміно в грі проти Роми встановив декілька рекордів Ліги чемпіонів.
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