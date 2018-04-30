Ліверпуль продовжив контракт з одним із лідерів

Юрген Клопп і Роберто Фірміно

Ліверпуль оголосив про продовження угоди з бразильським півзахисником команди Роберто Фірміно.

Як повідомляє офіційний сайт "червоних", новий контракт 26-річного футболіста розрахований на п'ять років.

За інформацією британських ЗМІ, за умовами нового договору футболіст зароблятиме 205 тисяч євро на тиждень.

Раніше була інформація, що Фірміно в грі проти Роми встановив декілька рекордів Ліги чемпіонів.