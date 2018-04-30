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30.04.2018  20:24

Збірна України (U-16) виграла турнір розвитку УЄФА

ФФУ

Збірна України U-16 в останньому турі перемогла однолітків з Кіпру і посіла першу сходинку на турнірі розвитку УЄФА, що проходив у Фінляндії.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Варто зазначити, що у випадку нічиєї призначається серія пенальті, після якої переможець отримує 2 очки, а той, хто програв – 1.

"Жовто-сині" за підсумком турніру набрали 8 пунктів.

1. Україна – 8

2. Фінляндія – 4

3. Кіпр – 3

4. Угорщина – 0

Раніше була інформація, що збірні України U-18 та U-16 дізналися суперників по кваліфікації до Євро.





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