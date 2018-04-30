Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
142 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 20:24
Збірна України (U-16) виграла турнір розвитку УЄФА
|ФФУ
Збірна України U-16 в останньому турі перемогла однолітків з Кіпру і посіла першу сходинку на турнірі розвитку УЄФА, що проходив у Фінляндії.
Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Варто зазначити, що у випадку нічиєї призначається серія пенальті, після якої переможець отримує 2 очки, а той, хто програв – 1.
"Жовто-сині" за підсумком турніру набрали 8 пунктів.
1. Україна – 8
2. Фінляндія – 4
3. Кіпр – 3
4. Угорщина – 0
Раніше була інформація, що збірні України U-18 та U-16 дізналися суперників по кваліфікації до Євро.
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