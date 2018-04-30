Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
138 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 20:45
Тренер збірної України показав, як він проводить вільний час
|Андреа Мальдера
Асистент головного тренера збірної України Андреа Мальдера показав, як він проводить вільний час.
В Інстаграмі італієць опублікував світлину, де він катається на мотоциклі.
"Два мотоцикли, двоє друзів і дорога... Доброго вечора всім", - підписав фото Мальдера.
Раніше повідомлялося, що тренер збірної України може очолити Спартак.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій