Тренер збірної України показав, як він проводить вільний час

Андреа Мальдера

Асистент головного тренера збірної України Андреа Мальдера показав, як він проводить вільний час.

В Інстаграмі італієць опублікував світлину, де він катається на мотоциклі.

"Два мотоцикли, двоє друзів і дорога... Доброго вечора всім", - підписав фото Мальдера.

Раніше повідомлялося, що тренер збірної України може очолити Спартак.