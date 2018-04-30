Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
61 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 21:05
Барселона провела чемпіонський парад
У Барселоні пройшов парад в зв'язку з чемпіонством Барселони.
Гравці каталонського клубу проїхали центральними вулицями міста на автобусі з відкритим верхом, демонструючи уболівальникам трофей.
We 💙❤ you, Barcelona!#7heChamp10ns 🏆#TheBallMakesUsMore ⚽ pic.twitter.com/CDHkMIzs4v— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 30 квітня 2018 р.
Нагадаємо, що Барселона здобула чемпіонство в минулому турі, обігравши Депорттво.
Раніше була інформація, що гравці клубу відсвяткували чемпіонство у Ла Лізі.
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