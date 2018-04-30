Барселона провела чемпіонський парад

У Барселоні пройшов парад в зв'язку з чемпіонством Барселони.

Гравці каталонського клубу проїхали центральними вулицями міста на автобусі з відкритим верхом, демонструючи уболівальникам трофей.

Нагадаємо, що Барселона здобула чемпіонство в минулому турі, обігравши Депорттво.

Раніше була інформація, що гравці клубу відсвяткували чемпіонство у Ла Лізі.