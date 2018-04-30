Рух зняв мотиваційний кліп за участю дівчат та дружин футболістів

Дівчата та дружини футболістів винниківського Руха знялись у кліпі для підтримки своїх коханих.

Як відомо, Рух після 30 турів іде на 7 сходинці в турнірній таблиці Першої ліги та має 45 очок.