Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
152 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 21:58
Рух зняв мотиваційний кліп за участю дівчат та дружин футболістів
Дівчата та дружини футболістів винниківського Руха знялись у кліпі для підтримки своїх коханих.
Як відомо, Рух після 30 турів іде на 7 сходинці в турнірній таблиці Першої ліги та має 45 очок.
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