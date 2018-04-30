Два клуби УПЛ можуть ліквідувати?

В українському футболі можуть зникнути два клуби - Верес і донецький Олімпік.

За наявною інформацією, рівненський клуб, який в поточному чемпіонаті за три тури до закінчення займає шосту позицію і залишає за собою прописку в Прем'єр-лізі, може бути розформований. Причина - відмова спонсорів клубу далі фінансувати команду.

Олімпік веде боротьбу в другій шістці, ризикуючи дійти до ігор в стикових матчах. Зараз підопічні Романа Санжара займають восьме місце в УПЛ. За інформацією спортивного журналіста Данила Вереітіна, Олімпік, в разі вильоту в Першу лігу, зникне з футбольної карти України.

"За інформацією, отриманою з достовірних джерел, Олімпік, в разі вильоту в Першу лігу за підсумками сезону, буде ліквідовано і знято зі змагань", - цитує журналіста obozrevatel.com.

Як відомо, раніше була інформація, що у Вересі назвали нового головного тренера.