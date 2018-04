Тоттенгем виграв у Вотфорда в 36-му турі чемпіонату Англії

Тоттенгем виграв у Вотфорда в заключному матчі 36-го туру чемпіонату Англії.

Як відомо, раніше Сіті без Зінченка розгромив Вест Гем, МЮ виграв у Арсенала.

Чемпіонат Англії

36-й тур

30 квітня

Тоттенгем – Вотфорд 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 16 Аллі, 2:0 – 48 Кейн

FULL-TIME: Strikes from @dele_official and @HKane see us seal an important three points at Wembley. #COYS pic.twitter.com/ja5DrbisAD