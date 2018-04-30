Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
27 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 23:55
Тоттенгем виграв у Вотфорда в 36-му турі чемпіонату Англії
Тоттенгем виграв у Вотфорда в заключному матчі 36-го туру чемпіонату Англії.
Як відомо, раніше Сіті без Зінченка розгромив Вест Гем, МЮ виграв у Арсенала.
Чемпіонат Англії
36-й тур
30 квітня
Тоттенгем – Вотфорд 2:0 (1:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 16 Аллі, 2:0 – 48 Кейн
FULL-TIME: Strikes from @dele_official and @HKane see us seal an important three points at Wembley. #COYS pic.twitter.com/ja5DrbisAD— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 30 квітня 2018 р.
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