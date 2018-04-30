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13 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 23:58
Бетіс переміг Малагу в 35-му турі чемпіонату Іспанії
Бетіс переміг Малагу в заключному поєдинку 35-го туру чемпіонату Іспанії.
Як відомо, напередодні Барселона виграла у Депортиво і оформила чемпіонство.
Чемпіонат Іспанії
35 тур
30 квітня
Бетіс – Малага 2:1 (1:1, 1:0)
Голи: 0:1 – 20 Ен-Несірі, 1:1 – 24 Дурмісі, 2:1 – 73 Фабіан Руіс
94' ⏱⚽️ ¡¡¡FINAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO!!! 😍 ¡El #RealBetis vence al Málaga y se clasifica para la @EuropaLeague! 🌟👏— Real Betis Balompié (@RealBetis) 30 квітня 2018 р.
💚⚪️ #RealBetisMálaga 2-1 🔵⚪#DíaDeBetis pic.twitter.com/jXlc3HbOGL
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