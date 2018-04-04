СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
265 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 00:28
Як Роналду став нічним жахом для Буффона: відео голів матчу 1/4 фіналу ЛЧ Ювентус - Реал
|Криштіану Роналду (№ 7) забив двічі у ворота Буффона/Real Madrid
Два голи Криштіану Роналду та влучний постріл Марселу забезпечили Реалу впевнену перемогу над Ювентусом у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Роналду забив на 3-й та 64-й хвилинах, причому другий гол у ворота Джанлуїджі Буффона Криштіану забив ножицями.
Пропонуємо вашій увазі відео голів та відеоогляд матчу Ювентус - Реал.
Зазначимо, що побоювання Буффона щодо Роналду виправдалися.
Також раніше Буффон назвав португальця смертельно небезпечним.
Нагадаємо, що Роналду забив у ворота Буффона найшвидший свій гол за всю історію виступів у ЛЧ.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
03.04.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій