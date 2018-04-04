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04.04.2018  00:28

Як Роналду став нічним жахом для Буффона: відео голів матчу 1/4 фіналу ЛЧ Ювентус - Реал

 Криштіану Роналду (№ 7) забив двічі у ворота Буффона/Real Madrid

Два голи Криштіану Роналду та влучний постріл Марселу забезпечили Реалу впевнену перемогу над Ювентусом у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Роналду забив на 3-й та 64-й хвилинах, причому другий гол у ворота Джанлуїджі Буффона Криштіану забив ножицями. 

Пропонуємо вашій увазі відео голів та відеоогляд матчу Ювентус - Реал. 

Зазначимо,  що побоювання Буффона щодо Роналду виправдалися. 

Також раніше Буффон назвав португальця смертельно небезпечним.

Нагадаємо, що Роналду забив у ворота Буффона найшвидший свій гол за всю історію виступів у ЛЧ.





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