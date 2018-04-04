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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
398 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 09:38
Вернидуб: Шахтар провокував Юрі з самого початку матчу, але він буде оштрафований
|Юрі
Нападник луганської Зорі Юрі буде оштрафований за жовту картку на останніх хвилинах матчу проти Шахтаря (0:3) в 25 турі УПЛ.
Про це розповів головний тренер Зорі Юрій Вернидуб.
"Я попереджав Юрі у перерві. Його ж спеціально провокували. Гравця просто били нишком. Але це вже питання суддівства. Я в жодному разі не захищаю Іурі. Він отримав картку, яка забороняє йому брати участь в матчі проти Динамо. Я його попереджав. Тим більше була остання хвилина. Кому це було потрібно? - питає тренер.
"Усе одно є штрафи, які прописані в контракті за неспортивну поведнку - будемо штрафувати", - сказав Вернидуб для footballhub.
Нагадаємо, що Вернидуб розповів про кадрові втрати Зорі на матч з Динамо.
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