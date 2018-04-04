Вернидуб: Шахтар провокував Юрі з самого початку матчу, але він буде оштрафований

Юрі

Нападник луганської Зорі Юрі буде оштрафований за жовту картку на останніх хвилинах матчу проти Шахтаря (0:3) в 25 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер Зорі Юрій Вернидуб.

"Я попереджав Юрі у перерві. Його ж спеціально провокували. Гравця просто били нишком. Але це вже питання суддівства. Я в жодному разі не захищаю Іурі. Він отримав картку, яка забороняє йому брати участь в матчі проти Динамо. Я його попереджав. Тим більше була остання хвилина. Кому це було потрібно? - питає тренер.

"Усе одно є штрафи, які прописані в контракті за неспортивну поведнку - будемо штрафувати", - сказав Вернидуб для footballhub.

Нагадаємо, що Вернидуб розповів про кадрові втрати Зорі на матч з Динамо.