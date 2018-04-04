СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
1983 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 09:55
Стало відомо, з якої висоти Роналду забив ножицями Ювентусу. ФОТО
|Кріштіану Роналду
Нападник Реала Кріштіану Роналду відзначився дивовижним голом ножицями у ворота Ювентуса в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Футболіст злетів у повітря і пробив по володіннях Буффона з висоти 2,23 метри.
Таку відстань від землі до м'яча вирахував телеканал beIN Sports.
Зазначимо також, що зріст нападника становить 1 метр і 87 сантиметрів.
Нагадаємо, що Роналду забив Ювентусу два голи, а реал переміг з рахунком 0:3.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
1
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій