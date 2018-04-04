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04.04.2018  09:55

Стало відомо, з якої висоти Роналду забив ножицями Ювентусу. ФОТО

Кріштіану Роналду

Нападник Реала Кріштіану Роналду відзначився дивовижним голом ножицями у ворота Ювентуса в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Футболіст злетів у повітря і пробив по володіннях Буффона з висоти 2,23 метри.

Таку відстань від землі до м'яча вирахував телеканал beIN Sports.

Зазначимо також, що зріст нападника становить 1 метр і 87 сантиметрів.

Нагадаємо, що Роналду забив Ювентусу два голи, а реал переміг з рахунком 0:3.

 




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