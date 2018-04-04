Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
511 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
04.04.2018  10:20

Українець в Німеччині: Ярмоленко і Коноплянка тут на хорошому рахунку

Борис Тащи (зліва) / ФК Дуйсбург

Півзахисник Дуйсбурга Борис Тащі вважає, що у Андрія Ярмоленка та Євгена Коноплянки немає проблем у Німеччині.

Про це пише Команда №1.

"Це здорово, що вони грають в Європі. Думаю, у них немає проблем з адаптацією, вони тут на хорошому рахунку. Та й взагалі добре, що все більше українців приїздять грати в Європу", - сказав українець.

"Думаю, що це все суто індивідуально. Напевно, якщо приїжджаєш сюди в більш молодому віці, то адаптуватися легше і швидше. Найголовніше, оперативніше зрозуміти менталітет і вимоги тренера", - вважає гравець другої Бундесліги.

"Звичайно, футбольна несправедливість тут теж присутня, але паспорт далеко не визначає, будеш ти грати або ж, навпаки, не потрапляти до складу. Заслужити місце на полі цілком реально, і в цьому немає нічого надприродного", - підкреслив Тащі.

Нагадаємо, що Ярмоленко в кінці сезону залишиться без тренера.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
13:09
Футбол. Динамо і Зорю розсудить Дердо. Суддівські призначення на 26-й тур УПЛ
12:47
Бокс. Гвоздик: Ломаченко - фаворит, але Лінарес не здасться
12:32
Футбол. Тотовицький: На преміальні за нічию з Металістом купив Honda Accord
12:10
Футбол. Президент Агробізнеса: Навіщо допускати команди до участі в Другій лізі, якщо вони не надають фінансових гарантій?
11:53
Футбол. Іско познущався з екс-гравця Шахтаря, прокинувши йому між ніг. ВІДЕО
11:36
Футбол. Франков: Красніков розбирається у футболі більше, ніж ми з вами
11:17
Футбол. Шапаренко і Хочолава - найфартовіші для Динамо й Шахтаря
10:55
Футбол. Реакція Зідана на гол Роналду ножицями. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!