Українець в Німеччині: Ярмоленко і Коноплянка тут на хорошому рахунку

Борис Тащи (зліва) / ФК Дуйсбург

Півзахисник Дуйсбурга Борис Тащі вважає, що у Андрія Ярмоленка та Євгена Коноплянки немає проблем у Німеччині.

Про це пише Команда №1.

"Це здорово, що вони грають в Європі. Думаю, у них немає проблем з адаптацією, вони тут на хорошому рахунку. Та й взагалі добре, що все більше українців приїздять грати в Європу", - сказав українець.

"Думаю, що це все суто індивідуально. Напевно, якщо приїжджаєш сюди в більш молодому віці, то адаптуватися легше і швидше. Найголовніше, оперативніше зрозуміти менталітет і вимоги тренера", - вважає гравець другої Бундесліги.

"Звичайно, футбольна несправедливість тут теж присутня, але паспорт далеко не визначає, будеш ти грати або ж, навпаки, не потрапляти до складу. Заслужити місце на полі цілком реально, і в цьому немає нічого надприродного", - підкреслив Тащі.

Нагадаємо, що Ярмоленко в кінці сезону залишиться без тренера.