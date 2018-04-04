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269 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 10:39
Захисник Динамо став клієнтом агентської компанії Піроженка
|Микита Бурда
Захисник Динамо Микита Бурда приєднався до агентської компанії Івана Пироженка 16 Football Agency.
Відповідний запис в інстаграмі оприлюднило саме агентство.
Нагадаємо, що збірна України втратила Бурду перед матчем із Японією.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій