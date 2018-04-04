Реакція Зідана на гол Роналду ножицями. ФОТО. ВІДЕО

Зінедін Зідан

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан із повагою відреагував на гол Роналду у ворота Ювентуса в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (0:3).

Кріштіану забив два м'ячі італійцям, але другий гол він оформив ножицями, спричинивши справжній фурор.

Зідан зреагував досить красномовно, а на післяматчевій прес-конференції сказав. що все одно його гол у ворота Байера кращий, ніж гол португальця.

Нагадаємо, що Роналду подякував фанатам Ювентуса за овації.