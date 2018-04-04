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679 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 10:55
Реакція Зідана на гол Роналду ножицями. ФОТО. ВІДЕО
|Зінедін Зідан
Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан із повагою відреагував на гол Роналду у ворота Ювентуса в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (0:3).
Кріштіану забив два м'ячі італійцям, але другий гол він оформив ножицями, спричинивши справжній фурор.
Зідан зреагував досить красномовно, а на післяматчевій прес-конференції сказав. що все одно його гол у ворота Байера кращий, ніж гол португальця.
Нагадаємо, що Роналду подякував фанатам Ювентуса за овації.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій