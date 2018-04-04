Шапаренко і Хочолава - найфартовіші для Динамо й Шахтаря
|Микола Шапаренко
Динамо набрало найбільше очок у сезоні з Миколою Шапаренком у складі, а Шахтар - із Давидом Хочоловаю.
Про це повідомляє Команда №1.
У сезоні 2017-2018 Шахтар набрав 78% очок у всіх турнірах, у яких брав участь. У Динамо цей показник, з урахуванням технічної поразки від Маріуполя, дорівнює 66%.
Найбільше очок гірники здобули, коли на полі з'являвся Давид Хочолава - у середньому 2,56 очка за гру. На 2-му місці матчі за участю Віктора Коваленко - 2,55, а замкнули трійку зустрічі, у яких на поле виходив Ісмаїлі - 2,48. Також варто відзначити Густаво Бланко-Лещука - 2,38 і Андрія П'ятова - 2,37.
У матчах, коли на поле виходив Микола Шапаренко, Динамо в середньому набрало 2,27 очка, Артем Кравець - 2,20, Володимир Шепєлєв - 2,19, Дерліс Гонсалес - 2,13, Євген Хачеріді - 2,11.
При підрахунку враховувалися тільки футболісти, які провели щонайменше 15 матчів.
Нагадаємо, що Шапаренко став найкращим гравцем 25 туру УПЛ.
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