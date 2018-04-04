Франков: Красніков розбирається у футболі більше, ніж ми з вами

Артем Франков

Колишній спортдир Металіста Євген Красніков, який отримав посаду в Динамо, добре розбирається у футболі.

Так вважає головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Красніков розбирається в футболі побільше нас із вами і не буде пхати в команду легіонерів поперек хороших своїх. Крім того, у нас завжди залишається можливість посперечатися! Краснікову не потрібна надто велика мошна, тим і цінний", - повідомив спеціаліст.

"Як позначиться на Динамо ця співпраця, враховуючи відому справу Металіст - Карпати? Наскільки я пам'ятаю, після літа до Краснікова взагалі немає ніяких питань", - написав Франков на matchday.

Раніше про те, що Ярославський може розпочати фінансування Динамо повідомили ЗМІ.

Проте згодом сам екс-президент Металіста спростував цю інформацію.