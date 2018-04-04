Франков: Красніков розбирається у футболі більше, ніж ми з вами
|Артем Франков
Колишній спортдир Металіста Євген Красніков, який отримав посаду в Динамо, добре розбирається у футболі.
Так вважає головний редактор журналу Футбол Артем Франков.
"Красніков розбирається в футболі побільше нас із вами і не буде пхати в команду легіонерів поперек хороших своїх. Крім того, у нас завжди залишається можливість посперечатися! Краснікову не потрібна надто велика мошна, тим і цінний", - повідомив спеціаліст.
"Як позначиться на Динамо ця співпраця, враховуючи відому справу Металіст - Карпати? Наскільки я пам'ятаю, після літа до Краснікова взагалі немає ніяких питань", - написав Франков на matchday.
Раніше про те, що Ярославський може розпочати фінансування Динамо повідомили ЗМІ.
Проте згодом сам екс-президент Металіста спростував цю інформацію.
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