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157 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 11:53
Іско познущався з екс-гравця Шахтаря, прокинувши йому між ніг. ВІДЕО
|Іско
Півзахисник Реала Іско красиво обіграв Дугласа Косту в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса (0:3).
23 номер Реала легким дотиком залишив позаду себе бразильця, який на всіх парах мчав аби відібрати м'яч.
Нагадаємо, що Буффон не вірить у вихід Ювентуса до півфіналу Ліги чемпіонів після шедеврів Роналду.
This is beautiful tbh @isco_alarcon 🔥 pic.twitter.com/WgLCkV3gSK— Marceeelle (@marcellehteit) 3 de abril de 2018
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій