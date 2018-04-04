Іско познущався з екс-гравця Шахтаря, прокинувши йому між ніг. ВІДЕО

Іско

Півзахисник Реала Іско красиво обіграв Дугласа Косту в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса (0:3).

23 номер Реала легким дотиком залишив позаду себе бразильця, який на всіх парах мчав аби відібрати м'яч.

Нагадаємо, що Буффон не вірить у вихід Ювентуса до півфіналу Ліги чемпіонів після шедеврів Роналду.