Президент Агробізнеса: Навіщо допускати команди до участі в Другій лізі, якщо вони не надають фінансових гарантій?

Олег Собуцький

Президент Агробізнеса Олег Собуцький вважає за необхідне посилити фінансові вимоги до клубів, які бажають виступати в Другій лізі.

Про це пише спортарена.

"Вважаю, що збільшувати кількість команд у Другій лізі не потрібно, адже умови досить непрості. У фінансовому плані необхідно посилити вимоги для клубів, тому що цьогоріч у нашій групі два клуби знялися зі змагань - Черкаський Дніпро-2 і Тернопіль", - сказав функціонер.

"Ми з ними успішно грали, а потім з нас почали знімати залікові пункти. Це не є правильним рішенням. Усі клуби повинні надавати фінансові гарантії. Дуже прикра ситуація з командами, які знялися з турніру. Навіщо було їх допускати до змагань, якщо не було фінансових гарантій?" - питає Собуцький.

Нагадаємо, що ПФЛ проведе окремий матч за чемпіонство Другої ліги.