Президент Агробізнеса: Навіщо допускати команди до участі в Другій лізі, якщо вони не надають фінансових гарантій?
|Олег Собуцький
Президент Агробізнеса Олег Собуцький вважає за необхідне посилити фінансові вимоги до клубів, які бажають виступати в Другій лізі.
Про це пише спортарена.
"Вважаю, що збільшувати кількість команд у Другій лізі не потрібно, адже умови досить непрості. У фінансовому плані необхідно посилити вимоги для клубів, тому що цьогоріч у нашій групі два клуби знялися зі змагань - Черкаський Дніпро-2 і Тернопіль", - сказав функціонер.
"Ми з ними успішно грали, а потім з нас почали знімати залікові пункти. Це не є правильним рішенням. Усі клуби повинні надавати фінансові гарантії. Дуже прикра ситуація з командами, які знялися з турніру. Навіщо було їх допускати до змагань, якщо не було фінансових гарантій?" - питає Собуцький.
Нагадаємо, що ПФЛ проведе окремий матч за чемпіонство Другої ліги.
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