Шахтар афішує матч проти Динамо провокаційними постерами

Шахтар афішує матч 27-го туру УПЛ проти Динамо за допомогою провокаційних постерів.

Плакати з написом "Харків проти Динамо?" з'явилися на вулицях Харкова і в громадському транспорті, пише tribuna.com.

Як відомо, матч Шахтар - Динамо відбудеться 14-го квітня в Харкові на ОСК Металіст.

Раніше була інформація, що протистояння Динамо й Шахтаря - це візитівка українського футболу.