СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
779 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 13:59
Шахтар афішує матч проти Динамо провокаційними постерами
Шахтар афішує матч 27-го туру УПЛ проти Динамо за допомогою провокаційних постерів.
Плакати з написом "Харків проти Динамо?" з'явилися на вулицях Харкова і в громадському транспорті, пише tribuna.com.
Як відомо, матч Шахтар - Динамо відбудеться 14-го квітня в Харкові на ОСК Металіст.
Раніше була інформація, що протистояння Динамо й Шахтаря - це візитівка українського футболу.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій