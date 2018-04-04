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201 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 14:20
Колишній селекціонер Металіста будет працювати в Динамо
|Вадим Комардін
Екс-керівник селекційного відділу Дніпра і Металіста Вадим Комардін продовжить кар'єру в Динамо.
Останнім місцем роботи Комардіна була збірна України.
Раніше він працював з Мироном Маркевичем і Євгеном Красніковим в Металісті і Дніпрі. Спеціаліст сприяв трансферам Марлоса, Тайсона і Клейтона Хав'єра в Україну, пише FootballHub.
Раніше Ігор Суркіс домовився з Євгеном Красніковим про співпрацю в роботі з трансферами.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій