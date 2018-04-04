Колишній селекціонер Металіста будет працювати в Динамо

Вадим Комардін

Екс-керівник селекційного відділу Дніпра і Металіста Вадим Комардін продовжить кар'єру в Динамо.

Останнім місцем роботи Комардіна була збірна України.

Раніше він працював з Мироном Маркевичем і Євгеном Красніковим в Металісті і Дніпрі. Спеціаліст сприяв трансферам Марлоса, Тайсона і Клейтона Хав'єра в Україну, пише FootballHub.

Раніше Ігор Суркіс домовився з Євгеном Красніковим про співпрацю в роботі з трансферами.