Лідер Шахтаря може перейти в Мілан

Бернард

Футболіст Шахтаря Бернард влітку може перейти в Мілан.

Про це інформує affaritaliani.it.

Спортивний директор Мілана Массіміліано Мірабелла змушений враховувати варіант, при якому клубу доведеться задовольнятися підписанням вільних агентів.

В такому випадку "россонері" готові звернутися до Бернарда, адже контракт бразильця з Шахтарем закінчується найближчим часом, пише

Раніше повідомлялося, що трансфер Бернарда в Інтер на межі зриву через фінансові апетити футболіста.

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