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330 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 15:07
Лідер Шахтаря може перейти в Мілан
|Бернард
Футболіст Шахтаря Бернард влітку може перейти в Мілан.
Про це інформує affaritaliani.it.
Спортивний директор Мілана Массіміліано Мірабелла змушений враховувати варіант, при якому клубу доведеться задовольнятися підписанням вільних агентів.
В такому випадку "россонері" готові звернутися до Бернарда, адже контракт бразильця з Шахтарем закінчується найближчим часом, пише
Раніше повідомлялося, що трансфер Бернарда в Інтер на межі зриву через фінансові апетити футболіста.
Також нещодавно Бернард розповів, чому він вирішив залишити Шахтар.
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