ФФУ винесла рішення стосовно збірних U-17 та U-19

Комітет національних збірних команд ФФУ прийняв рішення щодо інциденту зі збірною U-17 в кваліфікації Євро-2018.

Про це пише сайт ФФУ.

Комітет рекомендував адміністрації ФФУ не припиняти співпрацю з головним тренером команди U-17 Олегом Кузнецовим, а оголосити йому догану за неналежний рівень контролю за діями підлеглих в тренерському штабі.

Комітет доручив тренеру сформувати новий тренерський штаб, поклавши на нього повну відповідальність за всі функціональні обов'язки підлеглих.

Також комітет рекомендував виконкому ФФУ додати один товариський матч в план підготовки збірної U-19 до фіналу ЧЄ-2018.

Крім того, комітет рекомендував департаменту національних збірних ФФУ заборонити викликати в збірні футболістів, які брали участь в договірних матчах.

Раніше була інформація, що гравцям збірної U-17 виплатять премії за вихід на Євро.