ФФУ винесла рішення стосовно збірних U-17 та U-19
Комітет національних збірних команд ФФУ прийняв рішення щодо інциденту зі збірною U-17 в кваліфікації Євро-2018.
Про це пише сайт ФФУ.
Комітет рекомендував адміністрації ФФУ не припиняти співпрацю з головним тренером команди U-17 Олегом Кузнецовим, а оголосити йому догану за неналежний рівень контролю за діями підлеглих в тренерському штабі.
Комітет доручив тренеру сформувати новий тренерський штаб, поклавши на нього повну відповідальність за всі функціональні обов'язки підлеглих.
Також комітет рекомендував виконкому ФФУ додати один товариський матч в план підготовки збірної U-19 до фіналу ЧЄ-2018.
Крім того, комітет рекомендував департаменту національних збірних ФФУ заборонити викликати в збірні футболістів, які брали участь в договірних матчах.
Раніше була інформація, що гравцям збірної U-17 виплатять премії за вихід на Євро.
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