Тренувальну базу Металіста може повністю затопити водою

Навчально-тренувальну базу ФК Металіст 1925 може повністю затопити водою.

В публікації працівника клуба Анатолія Хамаєва на Facebook йдеться, що тренувальна база може бути повністю затоплена через те, що ніхто не прибрав сніг, який згодом розтанув.

"Рівень води збільшувався з кожною годиною. Вода піднімається все вище і вище... Ще трохи і водна стихія стане некерованою і затопить електропроводку та захисні електрощити.

Думаю, всім зрозуміло, до чого це може привести. До повного виходу з ладу унікальних тренажерів та іншого обладнання, підключеного до електрики. Керівництво "Металіста 1925" і технічний персонал клубу в терміновому порядку привезли на НТБ насоси для відкачування води", – зазначив Хамаєв.

Раніше повідомлялося, що колишній селекціонер Металіста будет працювати в Динамо.