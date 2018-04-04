Ібрагімович відмовився від божевільного контракту в Китаї

Златан Ібрагімович

Златан Ібрагімович міг продовжити кар'єру в Китаї.

Про це розповів технічний директор нового клубу шведа Лос-Анджелес Гелаксі Джован Кіровськи.

Одна з китайських команд пропонувала форварду контракт на суму 100 мільйонів доларів. Однак Ібрагімович відмовився від пропозиції.

За два роки гри в клубі МЛС Ібрагімович запрацює 3 мільйони євро, пише tribuna.com.