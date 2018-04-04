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144 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 16:28
Ібрагімович відмовився від божевільного контракту в Китаї
|Златан Ібрагімович
Златан Ібрагімович міг продовжити кар'єру в Китаї.
Про це розповів технічний директор нового клубу шведа Лос-Анджелес Гелаксі Джован Кіровськи.
Одна з китайських команд пропонувала форварду контракт на суму 100 мільйонів доларів. Однак Ібрагімович відмовився від пропозиції.
За два роки гри в клубі МЛС Ібрагімович запрацює 3 мільйони євро, пише tribuna.com.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій