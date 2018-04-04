На матч Шахтар - Динамо продано більше 10 тисяч квитків

На матч Шахтар - Динамо, який відбудеться 14-го квітня, продано більше 10 тисяч квитків.

Про це Футбол 1 розповів начальник відділу реалізації квитків на матчі ФК Шахтар Олександр Мурадов.

"І в касах, і в інших каналах продажу ми бачимо значне зростання. На сьогоднішній день продано більше 10 тисяч квитків. Ми очікуємо на цей матч повний стадіон", - повідомив Мурадов.

Раніше повідомлялося, що Шахтар афішує матч проти Динамо провокаційними постерами.