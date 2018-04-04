Колишній футболіст Динамо: Шахтар зараз сильніший за киян

Роман Яремчук

Шахтар зараз сильніший за київське Динамо.

Про це розповів екс-футболіст киян Роман Яремчук.

"Сьогоднішній Шахтар особисто для мене в ігровому плані виглядає сильніше Динамо. До того ж, в складі донецької команди виступають більш кваліфіковані гравці - перш за все з позиції індивідуальної майстерності", - сказав він.

"Стартовий склад команди Фонсеки стабілізувався, і якщо два-три гравці випадають з різних причин, їх можна фактично безболісно замінити. І ця ротація не позначиться на якості та підсумковому результаті", - зазначив гравець.

"До того ж не забувайте, що на даний момент різниця між командами - шість балів. А це дуже багато, особливо якщо врахувати, що крім ігор проти динамівців Шахтарю просто ніде втрачати очки. А ось подібне сказати про киян я не можу", - цитує Яремчука sport.ua.

Як відомо, раніше Яремчук розповів, коли вирішив залишити Динамо.

Також була інформація, що Яремчук зробив гучну заяву щодо своєї кар'єри в Динамо.