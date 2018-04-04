Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
188 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
04.04.2018  18:08

Колишній футболіст Динамо: Шахтар зараз сильніший за киян

Роман Яремчук

Шахтар зараз сильніший за київське Динамо.

Про це розповів екс-футболіст киян Роман Яремчук.

"Сьогоднішній Шахтар особисто для мене в ігровому плані виглядає сильніше Динамо. До того ж, в складі донецької команди виступають більш кваліфіковані гравці - перш за все з позиції індивідуальної майстерності", - сказав він.

"Стартовий склад команди Фонсеки стабілізувався, і якщо два-три гравці випадають з різних причин, їх можна фактично безболісно замінити. І ця ротація не позначиться на якості та підсумковому результаті", - зазначив гравець.

"До того ж не забувайте, що на даний момент різниця між командами - шість балів. А це дуже багато, особливо якщо врахувати, що крім ігор проти динамівців Шахтарю просто ніде втрачати очки. А ось подібне сказати про киян я не можу", - цитує Яремчука sport.ua.

Як відомо, раніше Яремчук розповів, коли вирішив залишити Динамо.

Також була інформація, що Яремчук зробив гучну заяву щодо своєї кар'єри в Динамо.





Читай також
Яремчук розповів, коли вирішив залишити Динамо
Яремчук: У Бельгії виклик до збірної - це дуже престижно
Яремчук залишить розташування збірної України
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
21:24
Баскетбол. Ще один українець братиме участь у найближчому драфті НБА
20:57
Футбол. Ліверпуль - Ман Сіті: Зінченко не потрапив у стартовий склад на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
20:39
Теніс. Молода українка у напруженій боротьбі поступилася на турнірі у США
20:16
Футбол. Аутсайдер розгромив Верону, Мілан грає з Інтером. Матчі 27-го туру чемпіонату Італії
19:58
Футбол. Екс-хавбек Динамо згадав про бійку із бразильським легіонером
19:22
Футбол. ЗМІ показали, хто з Реала не радів диво-голу Роналду у ворота Ювентуса. ВІДЕО
18:54
Футбол. Англійський клуб передумав запрошувати Фонсеку?
18:35
Бокс. Гассієв показав, як готується до бою з Усиком
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!