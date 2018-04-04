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04.04.2018  18:54

Англійський клуб передумав запрошувати Фонсеку?

Паулу Фонсека

Евертон може відмовитися від підписання контракту з Паулу Фонсекою.

Про це повідомляє Daily Star.

В першу чергу, президент Евертона не готовий платити Фонсеці таку велику зарплату, яку, за відомостями The Sun, йому запропонував Шахтар - 9 мільйонів євро. Але навіть якщо ця інформація є неправдивою, то існує й інша проблема, яка цілком реальна.

Справа в тому, що Евертон уклав контракт з Семом Еллардайсом до літа 2019 року і в цій угоді є пункт про те, що якщо керівництво "Ірисок" вирішить звільнити тренера влітку 2018 року, то повинне буде йому виплатити компенсацію в розмірі 6 мільйонів фунтів.

Президент Евертона намагається домовитися з Семом Еллардайсом і укласти угоду, яка влаштує обидві сторони. Але Еллардайс наполегливо відмовляється йти на поступки і говорить про те, що не збирається йти з клубу.

Він упевнений, що зможе в наступному сезоні вивести клуб на нові вершини, якщо йому куплять хороших гравців, і він буде відчувати довіру з боку керівництва Евертона.

Таким чином, якщо президент клубу не зможе умовити Еллардайса розірвати контракт на прийнятних умовах, то він може почекати зі змінами в клубі і вони будуть відкладені до літа 2019 року, коли у Еллардайса закінчиться контракт, пише shahta.org.

Раніше була інформація, що Фонсека розлучився з дружиною заради прес-секретарки Аметова.





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