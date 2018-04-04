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04.04.2018  19:22

ЗМІ показали, хто з Реала не радів диво-голу Роналду у ворота Ювентуса. ВІДЕО

 

Диво-гол Криштіану Роналду ножицями у ворота Ювентуса у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів не залишив байдужим навіть гравців та фанатів італійської команди.

Проте у Реалі знайшлася одна людина, яка явно не виказувала своєї радості ефектним діям партнера - нападник Гарет Бейл. 

Під час розбору матчу на одному із іспанських телеканалів журналісти звернули увагу на те, що валієць навіть не підвівся із свого місця, коли Роналду вгатив м'яч у ворота Джанлуїджі Буффона. При цьому, усі крім нього відверто раділи шедевру. 

Нагадаємо, Гарет Бейл планує залишити Реал влітку через те, що він не має постійної ігрової практики.

Також стало відомо, що скоріше за все Бейл перейде у Манчестер Юнайтед





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