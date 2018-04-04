ЗМІ показали, хто з Реала не радів диво-голу Роналду у ворота Ювентуса. ВІДЕО

Диво-гол Криштіану Роналду ножицями у ворота Ювентуса у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів не залишив байдужим навіть гравців та фанатів італійської команди.

Проте у Реалі знайшлася одна людина, яка явно не виказувала своєї радості ефектним діям партнера - нападник Гарет Бейл.

Під час розбору матчу на одному із іспанських телеканалів журналісти звернули увагу на те, що валієць навіть не підвівся із свого місця, коли Роналду вгатив м'яч у ворота Джанлуїджі Буффона. При цьому, усі крім нього відверто раділи шедевру.

IMPASIBLE. Bale NO SE INMUTÓ después de que Cristiano ABRIERA el MARCADOR. El SEGUIMIENTO EXCLUSIVO YA en #ChampionsTotal en @laSextaTV pic.twitter.com/FEmWd9P80U — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 3 квітня 2018 р.

Нагадаємо, Гарет Бейл планує залишити Реал влітку через те, що він не має постійної ігрової практики.

Також стало відомо, що скоріше за все Бейл перейде у Манчестер Юнайтед.