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04.04.2018  19:58

Екс-хавбек Динамо згадав про бійку із бразильським легіонером

 Клебер 

Бразильський нападник Динамо Клебер, який виступав за київську команду у середині 2000-х, був підлою та підступною людиною.

Таку заяву зробив колишній хавбек Динамо, болгарський легіонер Георгій Пєєв, згадавши один із неприємних епізодів у динамівській кар'єрі, пов'язаний із Клебером. 

"Клебер грав з Леко (Єрко Лєко - хорватський легіонер Динамо - ред.) один в один. Вони вдарили один одного по ногах. Клебер став його штовхати і бити, а я був ближче всіх. Підійшов розняти їх, щоб не було бійки. Клебер сильно відштовхнув мене і матом образив мою матір англійською. І я сказав, що зараз поб'ю його. Мене вигнали з тренування", - розповів Пєєв. 

"На наступний день він (Клебер - ред.) чекав мене в машині на стоянці і накинувся зі спини, намагався вдарити ногою в голову. Добре, що в останній момент я почув шум ззаду, розвернувся і встиг піти від удару. Шовковський тоді проходив повз і розтягнув нас. Суркіс попросив мене, як старшого, більше не брати участь в розборках. В результаті мене відсторонили від команди. Спочатку сидів у запасі, потім навіть в заявку не потрапляв. Адже сам Сабо (саме ЙОжеф Сабо тоді керував Динамо - ред.) запрошував Клебера в команду. А Клебера не любили навіть бразильці, він підла людина", - згадав колишній динамівець в інтерв'ю zbirna.com

Нагадаємо, що Пєєв виступав у Динамо з 2001 по 2006 роки, зігравши майже 100 матчів за біло-синіх. При цьому Клебер грав у Динамо з 2003 по 2008 роки, так і не ставши справжнім бомбардиром команди. 

Раніше повідомлялося, що Клебер у Бразилії отримав тривалу дискваліфікацію за бійку під час матчу.





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